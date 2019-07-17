Глава отдела архитектуры и градостроительства города Кентау осужден за мошенничество и подстрекательство к даче взятки

Кентау. 16 июля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области руководитель государственного учреждения осужден за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Туркестанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя отдела архитектуры и градостроительства города Кентау Ж. Ерубаева.

"Ж. Ерубаев путем обмана и злоупотребления доверием подстрекал представителя частной компании к даче взятки в сумме 200 тысяч тенге должностным лицам отдела жилищно-коммунального хозяйства Кентау за предоставление площадки для строительства передвижного торгового павильона. 12 июля приговором Кентауского районного суда руководитель государственного учреждения осужден к штрафу в размере 4 млн тенге", - сообщили в Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты наказание будет заменено на лишение свободы.

Кроме того, осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

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