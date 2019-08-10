Жители Арыси поблагодарили карагандинцев за помощь в восстановлении домов

Караганда. 9 августа. Kazakhstan Today - Карагандинцы завершили работу по ликвидации последствий ЧС в городе Арыси Туркестанской области, который пострадал в результате взрыва на складе боеприпасов, передает Kazakhstan Today.





Все дома в секторе №5, который закрепили за Карагандинской областью, восстановлены. Необходимые строительные работы, в том числе и мелкий ремонт, выполнены полностью.

Жители Арыси благодарят карагандинцев за помощь. Качественная и оперативная работа строителей помогла жителям города вернуться к привычной жизни в своих домах.

Ход строительства, качество и сроки восстановительных работ лично контролировал аким Карагандинской области. Так, Ерлан Кошанов в ходе поездки в город Арысь посетил объекты, которые были закреплены за Карагандинской областью, и встречался с местными жителями.

Все требования владельцев домов и квартир были учтены при восстановлении жилья.

Я живу в доме по улице Азимбекова, 170. Если месяц назад мы переживали и не знали куда идти, то сегодня наш дом уже восстановлен полностью. Мы очень довольны работой. У нас большая семья - 10 детей, и все живём вместе. Конечно, было ужасно увидеть свой дом после взрыва. Боялись возвращаться. Но карагандинцы молодцы, за месяц восстановили наш дом. Всё это время жили вместе с нами во дворе, во всём нам помогали, привозили нам еду. Выражаю огромную благодарность лично акиму Карагандинской области Ерлану Жакановичу и всем ребятам, бригадирам. Большое спасибо, пусть больше не повторится такое", - сказала многодетная мама Сарсенгуль Жумашева.

Житель Арыси Акылбек Айтманбетов отметил, что специалисты помогли во всём и откликались на любую просьбу.

Наш дом по улице Тауелсиздик относится к сектору Караганды. С первых дней и комиссия, и начальники, и рабочие - все нам помогают. Наш дом пострадал не сильно: разбились окна и двери, упала кровля. За пару недель нам всё восстановили. Большое спасибо карагандинцам за то, что не остались в стороне от нашей беды. Приехали и сделали всё быстро и качественно", - говорит Гульмира Елтаева.

По словам акима города Арыси Мурата Кадирбека, нет никаких нареканий к работе карагандинских фирм.

Карагандинская область приехала к нам в первых рядах. Я провожу встречи с жителями, все они довольны работой, никаких жалоб по пятому сектору нет. Все основные работу завершены вовремя. Было поручено привести в порядок дома до 1 августа, чтобы люди смогли без проблем вернуться в свои жилища. На сегодня это поручение выполнено. Остались мелкие детали, работы будут продолжены, и город полностью восстановится к сентябрю. 66 социальных объектов будут сданы к 15 августа. Их восстановлением занимается холдинг "Самурук-Казына", - сказал он.

В Арыси работали около 400 строительных специалистов из Карагандинской области. Для помощи пострадавшим был организован штаб, члены которого помогали пострадавшим, в том числе и со сбором документов для оценки ущерба и получения компенсации. Пункты были открыты прямо во дворах жилых домов и работали без выходных.

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