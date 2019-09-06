В Алматы хозяева элитных домов и квартир задолжали в бюджет более 30 млн тенге

Алматы. 5 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы хозяева элитных домов и квартир задолжали в бюджет более 30 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы УГД по Медеускому району, дома и квартиры, по которым образовалась задолженность, расположены по проспекту Достык, улицам Кыз Жибек, Оспанова, Ондасынова, Горная, в микрорайонах Кок-тобе, Горный Гигант и т.д.

"На сегодняшний день налоговая задолженность по элитным домам и квартирам составляет 34 млн тенге. К примеру, владелец одного из коттеджей, расположенного по улице Кыз Жибек, стоимостью 95 млн тенге и площадью более 750 квадратных метров, задолжал в бюджет 1,5 млн тенге. И такие примеры не единичны. В списке должников числятся лица, имеющие по несколько квартир. Материалы по должникам направлены судебным исполнителям для принудительного взыскания", - сообщили в УГД.

В случае непогашения задолженности до конца следующей недели списки должников будут опубликованы в СМИ, так как налоговая задолженность физических лиц не является налоговой тайной. Необходимо отметить, что в списке имеются известные в Казахстане люди, сообщает Almaty.tv.

Дополнительно сообщаем, что с 13 августа текущего года в Казахстане стартовала налоговая амнистия для физических лиц. Согласно законодательству, при уплате физическими лицами основного долга по налогам суммы пени подлежат списанию. Списание пени производится по всем видам налогов, уплачиваемых физическими лицами, в том числе налог на транспортные средства, налог на имущество, земельный налог, индивидуальный подоходный налог. Сведения об отсутствии (наличии) задолженности по налогам можно узнать на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан www.kgd.gov.kz по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН)", - проинформировали в ведомстве.

Для списания пени нет необходимости приходить в налоговые органы. Специалисты самостоятельно мониторят лицевые счета физических лиц и при уплате ими основного долга вынесут соответствующее решение о списании пени.

Налоговая амнистия для физических лиц продлится до конца текущего года. Учитывая, что до конца года осталось мало времени, призываем население, имеющее долги перед бюджетом, не упустить возможность избавиться от накопленных долгов. Работа в данном направлении продолжается", - резюмировали в УГД.

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