Актобе. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Актюбинской области подозреваемых в изнасиловании задержали на месте преступления, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 8 июля сотрудники патрульной полиции на берегу реки Илек обратили внимание на стоящую автомашину. При приближении к машине из салона выбежала девушка и заявила, что ее изнасиловали. На месте были задержаны подозреваемый и водитель автомобиля. Они были доставлены в отдел полиции №3 Алматинского района.

"По данному факту незамедлительно начато досудебное расследование по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса (Изнасилование). Назначены соответствующие экспертизы. С санкции суда подозреваемый был подвергнут домашнему аресту. В ходе расследования уголовное дело переквалифицировано на часть 2 статьи 120 УК РК", - проинформировали в пресс-службе.

Уголовное дело находится на контроле руководства департамента полиции Актюбинской области.

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