Назначен председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Асан Дарбаев назначен председателем Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, передает Kazakhstan Today.





Приказом министра национальной экономики РК Асан Дарбаев назначен на должность председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.





А. Дарбаев родился в 1984 году в Акмолинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, Академию государственного управления при президенте РК, Университет Warwick (стипендиат программы "Болашак").





Трудовую деятельность начал в 2005 году в структуре Министерства финансов РК. В различные годы работал главным специалистом, начальником отдела защиты конкуренции в Антимонопольном управлении по Алматинской области, в АО "Центр развития и защиты конкурентной политики".





В 2013-2014 годы в Агентстве РК по защите конкуренции занимал должности заместителя директора департамента квазигосударственного сектора и защиты прав потребителей, заместителя директора департамента контроля государственных предприятий и слияний.





В 2014-2015 годы возглавлял управление контроля государственных предприятий и слияний Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.





В 2015-2017 годы - заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.





С 2017 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

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