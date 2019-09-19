В Акмолинской области в рамках декады языков проведено более 300 мероприятий

Кокшетау. 18 сентября. Kazakhstan Today - Ряд акмолинцев за плодотворный труд в сфере развития государственного языка, совершенствования языковой культуры, формирования языковой среды отмечены благодарственными письмами акима Акмолинской области в ходе Фестиваля языков народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Этот праздник с 2017 года отмечается в Казахстане 5 сентября. И приурочен он ко дню рождения лингвиста-реформатора Ахмета Байтурсынова, сообщает Управление внутренней политики.

С Днем языков собравшихся поздравила заместитель акима области Айна Мусралимова. Открывая фестиваль, она подчеркнула, что в нашей стране в мире и согласии проживает более 130 этносов и сегодня создаются все условия для изучения и развития языков.

"День языков народа Казахстана стал большим и ярким праздником для всех казахстанцев, символизирующим единство и согласие. Ведь каждый язык - это не только средство общения, это целый мир, душа народа, хранитель его традиций и культуры. Великий Абай говорил: "Знание языка и культуры другого народа делает человека равным с этим народом". Знаешь язык - становишься равным с этим народом. То есть это необходимость сегодня в глобальном мире, когда весь мир общается, он открыт для нас и наших детей", - отметила заместитель акима области.

По уже сложившейся традиции участники мероприятия ознакомились с выставкой книг, народных инструментов и экспонатов историко-краеведческого музея, характеризующих национальные традиции и обряды.

Как отметили в управлении внутренней политики, в области ведется планомерная работа по изучению языка акмолинцев. Функционируют 159 школ и 265 дошкольных учреждении на казахском языке. С 2003 года во всех регионах области открыты Центры развития языков, где любой житель может обучится языку. При Акмолинской Ассамблее народа Казахстана успешно функционирует Школа "Шанырак", в которой более 200 детей обучаются родному языку. Проводится работа по переходу алфавита на латиницу, в частности в Кокшетау из 400 улиц наименования 89 на латинской графике.

В завершении фестиваля, ставшего символом духовного богатства страны, была представлена большая праздничная программа, в которой, наряду с творческими коллективами города Кокшетау приняла участие заслуженный деятель РК Ардак Балажанова.

Всего в ходе традиционной ежегодной декады, посвященной Дню языков народа Республики Казахстан, в области проведено более 300 разноформатных мероприятий, направленных на развитие государственного языка и языков этносов, проживающих в области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства