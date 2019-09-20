Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - В ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"В Нур-Султане днем 19 сентября ожидается ветер юго-западный, порывы 15 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 19 сентября ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

19-20 сентября в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ночью 19 сентября ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду, днем 19, сутки 20 сентября ветер 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске 19-20 сентября ожидается гроза, шквал, град. Ночью 19 сентября ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду, днем 19, сутки 20 сентября ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду", - сообщают синоптики.

19 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.

Кроме того, сегодня в Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.

В Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау - ночью и утром 19 сентября ожидается туман.

В Актюбинской области ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, ночью сильный дождь. Ветер северо-западный, западный, 15-20, местами 23-28 метров в секунду. В Уральске 19 сентября ожидается ветер северо-западный, западный, 15-20, порывы 25 метров в секунду.

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