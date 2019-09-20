Роль казахской современной литературы и её будущее обсуждают на форуме в Караганде

Караганда. 19 сентября. Kazakhstan Today - В Караганде проходит республиканский форум молодых поэтов и писателей, посвящённый 125-летию Сакена Сейфуллина, передает Kazakhstan Today.

В Караганде проходит республиканский форум молодых поэтов и писателей, посвящённый 125-летию Сакена Сейфуллина. Встреча именитых и начинающих литераторов организована в рамках программы "Рухани жангыру" и приурочена к Году молодёжи. Её главные цели - пропаганда национальной культуры, преемственность поколений и патриотическое воспитание молодёжи.

Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить нынешнее состояние и пути развития казахской литературы. Литература - это паспорт народа. Все знают, что второе полугодие ХХ века было Золотым веком в истории казахской литературы. Творчество поэтов и писателей помогало поднять дух народа после войны. В те годы Ауэзов написал "Путь Абая", великого казахского мыслителя узнал весь мир. Трилогия "Кочевники" Ильяса Есенберлина воссоздала большой пласт истории казахского народа", - приветствовал участников форума заместитель акима области Абзал Нукенов на церемонии открытия.

В век новых технологий чтение книг сохраняет важную роль во всех аспектах человеческой жизни, отметил он. Современная литература должна быть интересна молодёжи, и на это нацелена программа "Рухани жангыру", подчеркнул Абзал Нукенов.

По словам известного литератора Исраила Сапарбаева, ещё недавно многие не понимали суть программы "Рухани жангыру".

Слово "рух" переводится как "дух". Это значит духовная модернизация всего народа. Сегодня, к сожалению, многие думают только о материальном. Но нельзя забывать и о духовном", - сказал гость форума. "Недавно в Нур-Султане прошёл большой форум писателей стран Азии. Карагандинский форум стал его продолжением. Это очень своевременная и нужная встреча литераторов. Думаю, что вместе мы сможем определить будущее современной литературы", - сказал он.

В торжественной обстановке молодым поэтам вручили удостоверения членов Союза писателей Казахстана.

Работу форума продолжил круглый стол на тему "Казіргі замангы казак адебиетінін бет-бейнесі жане ролі" ("Состояние и роль современной казахской литературы"). Дискуссия получилась заинтересованной и очень полезной. Участники поделились своими мыслями. Было высказано много интересных идей и предложений.

Два дня форума будут насыщены семинарами и тренингами, мастер-классами и книжными презентациями. Писатели и поэты встретятся с карагандинскими студентами.

Программа также включает культурные и спортивные мероприятия.

Форум завершится гала-концертом.

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