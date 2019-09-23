Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Жителей столицы предупредили о сильном ветре, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", ночью 23 сентября в Нур-Султане ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду, днем 23, сутки 24 сентября ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, проинформировали в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве напомнили о мерах безопасности при неблагоприятных погодных явлениях.

При сильном ветре необходимо по возможности переждать непогоду в капитальном строении; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не следует укрываться под деревьями. Автомобиль следует парковать в гараж, а при его отсутствии оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.Также следует плотно закрывать все окна в доме или квартире.

Управляя автотранспортным средством, нужно постараться припарковаться, а находясь в помещении, держаться подальше от окон.

На строительных объектах следует принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий, по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.

Помимо столицы, неблагоприятные погодные условия ожидаются в Мангистауской, Туркестанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Костанайской областях, проинформировали в "Казгидромете".

В частности, в Мангистауской области 23 сентября местами ожидаются пыльная буря, ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области ночью и утром 23 сентября местами ожидаются гроза, шквал, местами пыльная буря, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду, ожидаются завтра в Шымкенте и Туркестане.

В Кокшетау Акмолинской области 23 сентября ожидается ветер юго-западный, 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

Кроме этого, 23 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, северо-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 23 сентября днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Семее 23 сентября ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный с переходом на западный, северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

23 сентября в Кызылординской области местами ожидаются ночью гроза, шквал. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области завтра местами ожидаются гроза, туман, град. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20, днем 15-20, местами 23-28, порывы 30 метров в секунду и более. Ночью местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), заморозки 1-3 градуса.

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