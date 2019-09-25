Первый астронавт из ОАЭ завтра отправится в космос с Байконура

Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - 25 сентября с космодрома Байконур в космос отправится первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов, передает Kazakhstan Today.

Гражданину ОАЭ Хазза Аль-Мансури 35 лет, он бакалавр авиационных наук из Авиационного колледжа Халифа бин Зайда. Аль-Мансури - военный пилот, имеет 14-летний опыт работы в военной авиации. Он участвовал в ряде учебных программ в ОАЭ и за рубежом, в том числе прошел более 1,4 тыс. часов и 90 курсов специальной подготовки к полету на Международную космическую станцию в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Первый астронавт из ОАЭ отправится в космос в составе экипажа, состоящего из американского астронавта Джессики Меир и российского космонавта Олега Скрипочка. Аль-Мансури пробудет на международной космической станции 8 дней, где он также станет первым представителем арабских стран, который посетил космическую станцию.

Аль-Мансури проведет в космосе 16 научных экспериментов. Как сообщает Космический центр ОАЭ имени Мохаммеда бин Рашида, эксперименты, которые проведет на международной космической станции Аль-Мансури, делятся на три части: первая включает научные эксперименты в сотрудничестве с международными партнерами, включая Национальное космическое ведомство США, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Роскосмос - российское космическое ведомство.

Вторая часть экспериментов состоит из простых научных опытов, предложенных эмиратскими школьниками в рамках программы "Наука в космосе", третья часть включает образовательные инициативы совместно с европейским и японским агентствами.

Здесь также следует отметить, что Аль-Мансури станет первым арабским астронавтом, который примет участие в научных экспериментах на международной космической станции", - добавили в казахстанском ведомстве.

Это значимое для Эмиратов событие стало возможным благодаря инициативе глав ОАЭ по созданию государственной программы подготовки астронавтов. Так, ранее в своем заявлении шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай, а также шейх Мохаммад бин Зайд Аль Нахайан, наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего ВС ОАЭ, объявили миру о стремлении Эмиратов стать космической державой и сообщили о создании Национальной космической программы ОАЭ и запуске программы по подготовке команды астронавтов из Эмиратов, которые будут готовы отправиться в космос. Руководство программой осуществляется Космическим центром имени Мохаммеда бин Рашида.

Программа подготовки астронавтов ОАЭ является первой такой программой в арабском мире, направленной на развитие высокоэффективного и квалифицированного корпуса астронавтов Эмиратов и подготовку их к будущим космическим полетам. Они будут служить послами ОАЭ и арабского мира в области освоения космоса.

В июне 2018 года Космический центр имени Мохаммеда бин Рашида подписал с Роскосмосом соглашение на подготовку и отправку на Международную космическую станцию первого астронавта из ОАЭ. Полет будет осуществляться на пилотируемом корабле российского производства - "Союз МС-15".

В министерстве отметили, что на этом сотрудничество Космического центра имени Мохаммеда бин Рашида с Роскосмосом не закончится. Ведомства двух стран, совместно с Казкосмосом - Национальным космическим агентством Казахстана, планируют реализацию совместного проекта по модернизации "Гагаринского старта" - стартовой площадки №1 на Байконуре. Для Эмиратов такое сотрудничество - это прежде всего получение бесценного опыта в космической отрасли.

Хочу выразить благодарность казахской земле, где расположен Байконур - первая космическая гавань, с которой в космос отправится первый астронавт из Эмиратов. Мне как послу ОАЭ в Казахстане, выпала честь быть причастным к этому историческому для моего народа и страны событию и присутствовать при отправке Аль-Мансури в космос," - сказал чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в Казахстане Мохаммад Альджабер

Несколько интересных фактов о полете первого астронавта ОАЭ в космос:

- Кандидатура Аль-Мансури была отобрана после многоступенчатой проверки почти из 4 тыс. граждан ОАЭ, подавших заявку на полет в космос. Первоначально из всего числа заявок, после тщательного изучения было отобрано 95 кандидатур, далее круг возможных претендентов сузился до 39 человек, затем до 18. В итоге честь стать первым астронавтом ОАЭ выпала Хазза Аль-Мансури. Вторым номером, дублирующим Аль-Мансури, отобран не менее достойный кандидат - Султан Аль-Нияди.

- Специально к полету Аль-Мансури в космос российским космическим ведомством по предложению Космического центра ОАЭ был разработан особенный набор космического питания, которое включает в себя три традиционных блюда Эмиратов: это мадруба с курицей, салуна из ягнятины и вермишель с омлетом балалит. В работе над меню привлекались российские специалисты Института медико-биологических проблем Российской академии наук и Лаборатории космического питания. Все блюда соответствуют нормам Халяль. Космическое питание будет упаковано в специальные контейнеры. Во время полета Аль-Мансури познакомит членов экипажа Международной космической станции с особенностями национальной кухни Эмиратов.

- Аль-Мансури возьмет с собой на Международную космическую станцию десять килограммов груза, куда входят семейные фотографии, фото основателя ОАЭ шейха Зайда бен Султана Аль Нахайана с астронавтами "Аполлона", священное писание Коран, книгу "Моя история", автором которой является шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай, флаг Эмиратов из чистого шелка, а также другие вещи, имеющие отношение к историческому наследию ОАЭ, которые в последующем будут размещены в музее. Кроме того, среди вещей первого астронавта ОАЭ будет 30 семян национального дерева ОАЭ - аль-Гхаф, которые по возвращению из космоса будут посажены в разных точках Эмиратов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства