Петропавловск. 26 сентября. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане руководителя районного отдела ветеринарии осудили за получение взятки, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Отдел ветеринарии района Шал акына СКО" Уаисова К.Б. по подозрению в получении взятки. Он подозревался в получении взятки в размере 100 тыс. тенге от гражданина за непривлечение к административной ответственности, а также оказание общего покровительства в транспортировке (перемещении) КРС на территории района, без соответствующих сопроводительных ветеринарных документов", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

25 сентября 2019 года приговором Петропавловского городского суда он признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления.

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