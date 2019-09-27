Глава отдела управления занятости и соцзащиты населения Мангистауской области задержана по подозрению в получении взяток (ВИДЕО)

Актау. 26 сентября. Kazakhstan Today - Руководитель отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы управления занятости и социальной защиты населения Мангистауской области подозревается в неоднократном получении взяток, передает Kazakhstan Today.

"Антикоррупционной службой Мангистауской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела по вопросам привлечения иностранной рабочей силы ГУ "Управление занятости и социальной защиты населения" Мангистауской области по подозрению в неоднократном получении взяток. Она подозревается в получении на системной основе взяток в размере от 500 до 1000 долларов США от представителей иностранных компаний за беспрепятственную выдачу и продление рабочих виз иностранным гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории области", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.





Досудебное расследование продолжается. Подозреваемая задержана и водворена в ИВС УП Актау, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности, будет вынесено судом.

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