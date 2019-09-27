Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение в связи с заморозками объявлено в столице и пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане ночью 27-28 сентября на поверхности почвы сохраняются заморозки 3-5 градусов, говорится в штормовом предупреждении.

Также в Акмолинской области ночью 27-28 сентября местами сохраняются заморозки до 5 градусов. Днем 27, сутки 28 сентября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью 27-28 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Ночью 27 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. В частности, ночные заморозки прогнозируются в Усть-Каменогорске и Семее, сообщает "Казгидромет".

Ночью 27-28 сентября в Северо-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 1-3 градуса. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем местами до 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ночью 27-28 сентября ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса. Днем 28 сентября ветер юго-западный, западный порывы до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ночью 27 сентября местами сохраняется заморозки 3 градуса. Ночью и утром местами туман.

В Атырауской области ночью 27 сентября местами сохраняются заморозки до 2 градусов, указывается в штормовом предупреждении.

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