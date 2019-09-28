Штормовое предупреждение объявлено в большинстве областей Казахстана

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в девяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, вероятность шторма составляет 90-95%.

29 сентября в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 30 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью 29-30 сентября, 1 октября в Актюбинской, Костанайской областях, 30 сентября, 1-2 октября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 1-3 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается понижение температуры до 3-8 мороза. Ночью 30 сентября, 1-2 октября в Кызылординской области местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

Днем 28 сентября в Мангистауской области местами ожидается сильный дождь, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

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