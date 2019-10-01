Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На востоке, юге и юго-востоке территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, мокрый снег), на юго-востоке ночью и утром местами сильные, на остальной территории погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, ветер 15-22 метра в секунду, на востоке местами гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами ожидается гроза.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман, гололед.

В Алматинской и Жамбылской областях местами ожидается гроза, в Алматинской области местами при грозе усиление ветра до 17-22 метров в секунду, в Жамбылской области местами туман.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман. В Павлодарской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ночью на почве местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, в западной половине Жамбылской, на юго-востоке Карагандинской, Западно-Казахстанской, на севере Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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