Гроза ожидается в Туркестанской области

Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 1 октября в Туркестанской области местами ожидается гроза, ветер восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер юго-восточный, южный, 15-20 метров в секунду. В Уральске также ожидается ветер юго-восточный, южный, порывы будут достигать 18 метров в секунду.

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