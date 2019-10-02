Алма Бимаганбетова назначена и.о. генерального директора РГП НИЦ "Гарыш-Экология"

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Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - Cменился руководитель Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский центр "Гарыш-Экология", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского центра, на основании утвержденного приказа Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Бимаганбетова Алма Орманбековна назначена и.о. генерального директора предприятия.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что предприятие переименовано в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский центр "Гарыш-Экология" Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский центр "Гарыш-Экология" Национального космического агентства Республики Казахстан создано в 2001 году. До 2012 года предприятие называлось Дочернее государственное предприятие "Инфракос-Экос" РГП "Инфракос" Национального космического агентства Республики Казахстан.

Предприятие занимается осуществлением прикладных научных исследований в области обеспечения экологической безопасности ракетно-космической деятельности на территории Республики Казахстан.

Основной сферой деятельности предприятия является организация и проведение работ по оценке, прогнозированию и разработке рекомендаций по снижению негативного воздействия ракетно-космической деятельности на состояние окружающей среды и здоровья населения Республики Казахстан.

Предприятие занимается разработкой проектов программ, организацией и проведением научно-исследовательских, проектных и других работ в области обеспечения экологической безопасности и проведением работ по экологическому сопровождению пусков ракет космического назначения с космодрома "Байконур".

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