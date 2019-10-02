Теплая погода ожидается в Казахстане в начале октября

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" дал консультативный прогноз погоды в Казахстане на октябрь 2019 года, передает Kazakhstan Today.

В ближайшую неделю октября вернутся теплые осенние дни и жителей большинства региона РК порадует комфортная погода, что будет связано с поступлением теплых воздушных масс с районов Ирана. Столбики термометров днем постепенно повысятся: в северной половине до 15-23 тепла, в южной - до 20-28 тепла", - говорится в прогнозе.

При этом синоптики отмечают, что в начале месяца на севере, в центре и на востоке ночью сохранятся низкие температуры - до 2-10 мороза, местами 3 тепла.

Затем в конце первой декады с вторжением холодных воздушных масс с Европейской территории России ожидается понижение температуры воздуха и выпадение осадков в начале на западе, а затем и на остальной территории республики. Температура воздуха днем понизится в западных и северных регионах до 7-15 тепла, на востоке до 8-18 тепла, в южных регионах до 12-20 тепла.

Согласно долгосрочному прогнозу, в течение месяца волны холода нередко будут сменяться волнами тепла с частой сменой погодных условий: осадки, туман, возможны гололедные явления, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части Казахстана и выше нормы на 1 градус в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на западе Кызылординской областей.

Количество осадков предполагается около и больше нормы - на большей части страны, меньше нормы - в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, местами в Костанайской и Карагандинской областях.

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