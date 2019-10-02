В Алматинской и Кызылординской областях ожидаются заморозки

Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Алматинской и Кызылординской областях, передает Kazakhstan Today.

Днем 2, 3 и 4 октября в Кызылординской области местами ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду. Ночью 3 октября местами на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%. 2 октября в Алматинской области местами ожидается 1-3 градуса мороза, сказано в сообщении синоптиков.

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