Суд по обвинению Аблязова в отмывании похищенных денежных средств в США состоится в 2020 году

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Досудебная стадия разбирательства по иску акимата города Алматы и соистца БТА Банка по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании похищенных денежных средств в Соединенных Штатах в настоящее время почти завершена, передает Kazakhstan Today.

"Судебное разбирательство в Нью-Йорке было возбуждено более четырех лет назад по иску акимата города Алматы и соистца БТА Банка по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании похищенных денежных средств в Соединенных Штатах. С тех пор акимат Алматы собрал существенные доказательства, подтверждающие совершенные Аблязовым преступления, а также получил показания многочисленных свидетелей этих преступлений. Досудебная стадия разбирательства в настоящее время почти завершена, и акимат Алматы предполагает, что судебное разбирательство с участием присяжных – граждан США, состоится в 2020 году", - сообщили в Министерстве юстиции РК.

Как отметили в ведомстве, решение суда от 30 сентября 2019 года упрощает предстоящее в 2020 году судебное разбирательство. Когда дело было впервые возбуждено в 2015 году, акимат Алматы и соистец БТА Банк включили в перечень своих претензий к Аблязову и его сообщникам иск о "мошеннической передаче", основанный на передаче недвижимого имущества, известного как Flatotel в Нью-Йорке. Аблязов и его сообщники продали эту недвижимость в попытке скрыть активы от акимата Алматы.

Как объяснила судья Нью-Йорка в своем решении, "смысл иска о мошеннической передаче заключался в том, чтобы по завершении дела, в случае победы акимата Алматы и соистца БТА Банка, обеспечить доступ к Flatotel для исполнения судебного решения". Однако, как известно, в конце 2015 года акимат Алматы и соистец БТА Банк уже успешно вернули себе недвижимое имущество, которым владел Нью-Йоркский застройщик. Поэтому на этой неделе судья решил, что необходимости в иске о мошеннической передаче нет, поскольку истцы уже выиграли этот иск, вернув имущество.

Решение суда не затрагивает каких-либо других исков и не влияет на возмещение ущерба, которое акимат Алматы и соистец БТА Банк ожидают получить в конце рассмотрения дела", - добавили в Минюсте.

В ведомстве отметили, что решение суда было основано на техническом правовом вопросе, а не на каких-либо доказательствах, поддерживающих Аблязова или его сообщников. Акимат Алматы и соистец БТА Банк уверены, что присяжные убедятся в совершении преступлений Аблязовым и его сообщниками и дополнительно вернут истцам денежные средства, в том числе десятки миллионов долларов, на которые истцы успешно наложили арест в начале дела.

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