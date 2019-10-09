Экспедиция "Елтану" отправилась из Караганды в Павлодарскую область

Караганда. 8 октября. Kazakhstan Today - Республиканская туристско-краеведческая экспедиция "Елтану" отправилась из Караганды, передает Kazakhstan Today.

В этом году участники посетят Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области.

Экспедицию "Елтану" проводят в рамках программы "Рухани жангыру" и проекта "Познай свою землю". Её цель - укрепление казахстанской модели межэтнической толерантности и общественного согласия, воспитание патриотизма.

В этом году участниками экспедиции стали победители Абаевских чтений, конкурсов "Мын бала", "Алгысым саган, Казакстан!", участники фестивалей "Улт казынасы" и "Туркі алемі: Култегін жырлары", члены республиканского молодёжного движения Ассамблеи народа Казахстана "Жангыру жолы", блогеры, журналисты и учёные.

Экспедиция включает два основных направления. С 8 по 10 октября делегация посетит Павлодарскую область. Члены экспедиции планируют побывать в Баянаульском государственном национальном парке, мавзолее Бухара жырау, музее Каныша Имантаевича Сатпаева, Мусы Шорманулы, мавзолее Машхур Жусупа. Увидеть озеро Жасыбай, пещеру Коныр-аулие, Сакские курганы и другие сакральные места.

С 10 по 12 октября экспедиция отправится в Восточно-Казахстанскую область. Здесь они посетят Государственный историко-культурный музей-заповедник имени Абая Кунанбаева в Жидебай-Бурили, колодец Кунанбай, Мавзолеи Зере и Улжан, мемориальный комплекс Абай - Шакарим, Мавзолей Енлик - Кебека, а также музей "Алаш арыстары" Мухтара Ауэзова в Борили.

Карагандинцы участвуют в подобных краеведческих экспедициях уже второй год подряд. В прошлом году они побывали в Бухаржырауском, Каркаралинском и Улытауском районах.

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