Министр внутренних дел взял на контроль ход расследования драки между рабочими в Алматинской области

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Талдыкорган. 10 октября. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев взял на контроль ход расследования драки между рабочими в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.





По информации департамента полиции Алматинской области, 7 октября на территории Аксуского района Алматинской области во время выполнения дорожно-строительных работ по реконструкции автотрассы Алматы-Усть - Каменогорск между работниками ТОО "Citic Construction", гражданами КНР в количестве 4 человек, на почве производственных отношений произошел конфликт, переросший в драку.

В результате одному из граждан КНР (К.Ж.) - этническому казаху, оформившему вид на жительство, - были причинены телесные повреждения, относящиеся к легкой категории вреда здоровью. Виновные граждане КНР (L.Z., C.H., C.P.) привлечены к административной ответственности по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сообщили в полиции.

Сообщается, что на следующий день группа местных жителей и работников указанного ТОО из числа граждан Республики Казахстан, не вникнув в суть конфликта между гражданами КНР и используя данный повод, из хулиганских побуждений подвергла избиению рабочих ТОО "Citic Construction" из числа граждан КНР, находившихся на территории производственного объекта и в жилых вагончиках.

В результате хулиганских действий четверо пострадавших из числа граждан КНР были доставлены в медицинские учреждения региона с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данному факту департаментом полиции Алматинской области начато досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 293, частью 2 статьи 107 и частью 2 статьи 106 УК РК. Подозреваемые в совершении вышеуказанных преступлений установлены и задержаны.

В то же время в ходе проведённой проверки миграционной ситуации в ТОО "Citic Construction" у 33 работников-иностранцев выявлен ряд нарушений требований миграционного законодательства РК, за что указанные лица привлечены к административной ответственности по статье 517 КоАП РК (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения). Решается вопрос об их выдворении из страны", - проинформировали в областном департаменте полиции.

Одновременно в отношении ряда юридических лиц, зарегистрированных на территории Алматинской области и Алматы, осуществлявших организацию прибытия и нахождения на территории Казахстана иностранных граждан, органами внутренних дел начато досудебное расследование по статье 394 УК РК (Организация незаконной миграции).

Ход расследования уголовных дел взят на контроль министром внутренних дел", - сообщили в полиции.

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