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В Алматы зацвела сирень

11.10.2019, 09:02 11719
Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - На одной из улиц города Алматы зацвела сирень, передает Kazakhstan Today.
 
Фотографии цветущей сирени прислал в редакцию читатель.
 
"Представляете, 11 октября, цветет сирень!" - написал очевидец.
 
Он сообщил, что цветущая сирень находится на пересечении улиц Гайдара и Кулымбетова.
 
Стоит отметить, что на этой неделе в Алматы наблюдается теплая погода. Вчера столбики термометров показывали +20.
 
Сегодня в городе ожидается переменная облачность, к вечеру возможны осадки. Температура воздуха, по данным Gismeteo.kz, поднимется до 21 градуса тепла.
 

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