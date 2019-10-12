В Алматы зацвела сирень

Алматы. 11 октября. Kazakhstan Today - На одной из улиц города Алматы зацвела сирень, передает Kazakhstan Today.

Фотографии цветущей сирени прислал в редакцию читатель.

"Представляете, 11 октября, цветет сирень!" - написал очевидец.

Он сообщил, что цветущая сирень находится на пересечении улиц Гайдара и Кулымбетова.

Стоит отметить, что на этой неделе в Алматы наблюдается теплая погода. Вчера столбики термометров показывали +20.

Сегодня в городе ожидается переменная облачность, к вечеру возможны осадки. Температура воздуха, по данным Gismeteo.kz, поднимется до 21 градуса тепла.

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