В Алматы зацвела сирень

Фотографии цветущей сирени прислал в редакцию читатель.
"Представляете, 11 октября, цветет сирень!" - написал очевидец.
Он сообщил, что цветущая сирень находится на пересечении улиц Гайдара и Кулымбетова.
Стоит отметить, что на этой неделе в Алматы наблюдается теплая погода. Вчера столбики термометров показывали +20.
Сегодня в городе ожидается переменная облачность, к вечеру возможны осадки. Температура воздуха, по данным Gismeteo.kz, поднимется до 21 градуса тепла.
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