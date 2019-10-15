Праздник урожая отметили в Кызылординской области

Кызылорда. 14 октября. Kazakhstan Today - Праздник урожая "Алтын дэн" отметили в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Традиционно в рамках праздника была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции. Свою продукцию горожанам по сниженным ценам предложили аграрии, специально приехавшие в областной центр со всех районов области и Кызылорды. Аким области Куанышбек Искаков посетил ярмарки, поговорил с жителями.

Кызылординские аграрии привезли около 1700 тонн сельхозпродукции - овощи, бахчевые, мясомолочную продукцию, рыбу, а также мелкий рогатый скот. Вся продукция на ярмарке в областном центре реализовывалась по ценам ниже рыночных на 10-15%. Кроме того, в местах проведения ярмарок творческие коллективы показали свое искусство, подарили горожанам хорошее настроение.

В Кызылординском областном казахском музыкально-драматическом театре имени Н. Бекежанова состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию "Алтын дэн".

Сегодня отмечается динамичное развитие аграрного сектора региона. В последние годы продукция аграрного сектора выросла в 1,5 раза. Инвестиции в сельское хозяйство увеличились в 46 раз, а инвестиции в производство продуктов питания - на 10 процентов. В этом году в области было высажено 183,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур, а общая площадь посевов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 25 тыс. гектаров. По направлению диверсификации доля кормовых культур выросла на 8,0 тыс. гектаров, масличных культур - на 7 тыс. гектаров и зерновых культур, кроме риса - на 3,7 тыс. гектаров. Кроме того, начиная с нынешнего года, впервые в регионе в 3 хозяйствах была посажена очень перспективная культура - соя. Она посажена на 50 гектарах. Это новшество показало хорошие результаты. В следующем году мы планируем увеличить посевную площадь под эту культуру до 500 гектаров", - сказал аким области.

В этом году в номинации "Лучший район" победителем был признан Жалагашский район. Лучшим районом в сфере сельского хозяйства стал Шиелийский район, а животноводческой отрасли - Жанакорганский район. Кроме того, за достижения в обработке сельскохозяйственной продукции был награжден аким города Нурлыбек Налибаев. Также аким области труженикам отрасли вручил медаль имени И. Жахаева и нагрудной значок "Отличник сельского хозяйства".

На празднике "Алтын дэн" семи лучшим сотрудникам ТОО "Магжан и К" были вручены ключи от новых автомашин, а работникам ТОО "Достык - жер" - ключи от 6 автомашин. Лучшие сотрудники ТОО "Жан-Арай жем" награждены денежными сертификатами на сумму 1 млн тенге и 500 тысяч тенге.

Для реализации поручения президента в рамках программы "Агрокарта" в регионе ведется работа по обеспечению спроса на внутреннем рынке за счет увеличения ассортимента сельскохозяйственной продукции и объемов экспорта. К примеру, кызылординский рис экспортируется в Монголию, Турцию, Афганистан, также планируется начать экспорт в Иран. Кроме того, в Узбекистан, Иран и ОАЭ область экспортирует мясную продукцию (говядину и баранину), а в Китай и Россию - бахчевую продукцию.

За последние пять лет в рамках программы доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте региона увеличилась с 2,6% до 3,7%. Вместе с тем, начиная с этого года, реализуется 20 инвестиционных проектов на общую сумму более 2 млрд тенге. В этом году в регионе было реализовано 9 инновационных проектов по интенсивному развитию агропромышленного комплекса с внедрением новых научных и инновационных технологий, освоено производство риса, картофеля, соя, тыквы, сортов сахарного тростника, дающее высококачественную продукцию.

В этом году дехкане области достойно завершили уборочные работы. Они собрали 60,3 центнера с каждого гектара площадью 87,9 тысячи гектаров, засыпали в закрома Родины 530,5 тысячи тонн серебристого риса. И таких высоких результатов дехкане области добиваются за годы независимости уже седьмой год подряд, чем вносят большой вклад в развитие благосостояния страны. В 2019 году вся посевная площадь была полностью засеяна высокорепродуктивными семенами. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия за счет собственных средств и АО "КазАгроФинанс" приобрели 229 единиц различной сельскохозяйственной техники на сумму 6,4 млрд тенге.

Празднование 201-летия Кызылорды и праздника урожая "Алтын дэн" продолжились конными скачками "Байга".

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