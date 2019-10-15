Система Orphus

Праздник урожая отметили в Кызылординской области

14.10.2019, 18:26 9856
Кызылорда. 14 октября. Kazakhstan Today - Праздник урожая "Алтын дэн" отметили в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.
 
Традиционно в рамках праздника была организована ярмарка сельскохозяйственной продукции. Свою продукцию горожанам по сниженным ценам предложили аграрии, специально приехавшие в областной центр со всех районов области и Кызылорды. Аким области Куанышбек Искаков посетил ярмарки, поговорил с жителями. 
 
Кызылординские аграрии привезли около 1700 тонн сельхозпродукции - овощи, бахчевые, мясомолочную продукцию, рыбу, а также мелкий рогатый скот. Вся продукция на ярмарке в областном центре реализовывалась по ценам ниже рыночных на 10-15%. Кроме того, в местах проведения ярмарок творческие коллективы показали свое искусство, подарили горожанам хорошее настроение.
 
В Кызылординском областном казахском музыкально-драматическом театре имени Н. Бекежанова состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию "Алтын дэн". 
 

Сегодня отмечается динамичное развитие аграрного сектора региона. В последние годы продукция аграрного сектора выросла в 1,5 раза. Инвестиции в сельское хозяйство увеличились в 46 раз, а инвестиции в производство продуктов питания - на 10 процентов. В этом году в области было высажено 183,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур, а общая площадь посевов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 25 тыс. гектаров. По направлению диверсификации доля кормовых культур выросла на 8,0 тыс. гектаров, масличных культур - на 7 тыс. гектаров и зерновых культур, кроме риса - на 3,7 тыс. гектаров. Кроме того, начиная с нынешнего года, впервые в регионе в 3 хозяйствах была посажена очень перспективная культура - соя. Она посажена на 50 гектарах. Это новшество показало хорошие результаты. В следующем году мы планируем увеличить посевную площадь под эту культуру до 500 гектаров", - сказал аким области. 

 
В этом году в номинации "Лучший район" победителем был признан Жалагашский район. Лучшим районом в сфере сельского хозяйства стал Шиелийский район, а животноводческой отрасли - Жанакорганский район. Кроме того, за достижения в обработке сельскохозяйственной продукции был награжден аким города Нурлыбек Налибаев. Также аким области труженикам отрасли вручил медаль имени И. Жахаева и нагрудной значок "Отличник сельского хозяйства".
 
На празднике "Алтын дэн" семи лучшим сотрудникам ТОО "Магжан и К" были вручены ключи от новых автомашин, а работникам ТОО "Достык - жер" - ключи от 6 автомашин. Лучшие сотрудники ТОО "Жан-Арай жем" награждены денежными сертификатами на сумму 1 млн тенге и 500 тысяч тенге.
 
Для реализации поручения президента в рамках программы "Агрокарта" в регионе ведется работа по обеспечению спроса на внутреннем рынке за счет увеличения ассортимента сельскохозяйственной продукции и объемов экспорта. К примеру, кызылординский рис экспортируется в Монголию, Турцию, Афганистан, также планируется начать экспорт в Иран. Кроме того, в Узбекистан, Иран и ОАЭ область экспортирует мясную продукцию (говядину и баранину), а в Китай и Россию - бахчевую продукцию.
 
За последние пять лет в рамках программы доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте региона увеличилась с 2,6% до 3,7%. Вместе с тем, начиная с этого года, реализуется 20 инвестиционных проектов на общую сумму более 2 млрд тенге. В этом году в регионе было реализовано 9 инновационных проектов по интенсивному развитию агропромышленного комплекса с внедрением новых научных и инновационных технологий, освоено производство риса, картофеля, соя, тыквы, сортов сахарного тростника, дающее высококачественную продукцию. 
 
В этом году дехкане области достойно завершили уборочные работы. Они собрали 60,3 центнера с каждого гектара площадью 87,9 тысячи гектаров, засыпали в закрома Родины 530,5 тысячи тонн серебристого риса. И таких высоких результатов дехкане области добиваются за годы независимости уже седьмой год подряд, чем вносят большой вклад в развитие благосостояния страны. В 2019 году вся посевная площадь была полностью засеяна высокорепродуктивными семенами. Кроме того, сельскохозяйственные предприятия за счет собственных средств и АО "КазАгроФинанс" приобрели 229 единиц различной сельскохозяйственной техники на сумму 6,4 млрд тенге. 
 
Празднование 201-летия Кызылорды и праздника урожая "Алтын дэн" продолжились конными скачками "Байга".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая