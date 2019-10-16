ЕЭК продлила выдачу бумажных паспортов транспортных средств в ЕАЭС

Москва. 15 октября. Kazakhstan Today - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила возможность оформления бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) до 1 ноября 2020 года.

"Переходные положения по оформлению бумажных ПТС наряду с электронными паспортами продлеваются до 1 ноября 2020 года. Ранее предполагалось, что государства ЕАЭС перейдут на новую систему оформления электронных паспортов с 1 ноября 2019 года", - сообщили в ЕЭК.

Решение о продлении переходных положений принято по инициативе Республики Беларусь и поддержано государствами-членами союза. Это даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех заинтересованных структур, например, в банковской сфере или страховой сфере, всех тех, кто работает с электронными паспортами.

Электронные ПТС будут вводиться в странах ЕАЭС безболезненно для автовладельцев. Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам - пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.

Решением коллегии ЕЭК до 1 ноября 2021 года также продлены переходные периоды для оформления бумажных паспортов самоходных машин и других видов техники наряду с электронными паспортами.

Кроме того, на заседании коллегии ЕЭК был рассмотрен вопрос об устранении препятствий на внутреннем рынке Союза. Республика Казахстан проинформировала Коллегию Комиссии, что отменяются требования об обязательном подтверждении соответствия продукции, которая, согласно праву Союза, освобождена от обязательной сертификации. Речь идет о стальных канатах, трубах для нефте- и газопроводов, подъемных талей, подъемников с электродвигателем и специальных лебедок.

ТОО "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Республики Казахстан направил в органы по подтверждению соответствия письмо-разъяснение о неприменении вышеуказанных дополнительных требований. Также сообщено, что уполномоченными органами Республики Казахстан проводится работа по исключению из законодательства республики избыточных требований, не согласующихся с актами ЕАЭС, в отношении отдельных категорий товаров.

В ходе мониторинга устранения препятствий Комиссия также зафиксировала, что с 11 октября этого года отменены временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда предприятий Республики Казахстан (производитель готовой рыбной продукции ТОО "J.F.M. company", производитель мясных полуфабрикатов ТОО "Айсберг ПВ", производитель молочной продукции КТ "Зенченко и К").

С января 2019 года государства-члены Союза совместно с Комиссией устранили 13 препятствий, в том числе десять барьеров и три изъятия. По состоянию на 14 октября текущего года в Реестре препятствий содержится 18 барьеров, 38 ограничений и 14 изъятий", - сообщили в ЕЭК.

Кроме того, коллегия ЕЭК приняла рекомендацию о развитии кооперационного сотрудничества стран ЕАЭС в сфере судостроения и производства судового комплектующего оборудования. Рекомендация предусматривает представление в ЕЭК информации о приоритетных для стран Союза видов продукции судостроения и судового комплектующего оборудования, а также о производителях этой продукции и судоремонтных заводах.

Коллегия ЕЭК рекомендовала государствам-членам представлять в Евразийскую экономическую комиссию предложения для формирования перечня совместных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры. Перечень будет рассматриваться специальной рабочей группой. Свод значимых интеграционных проектов планируется учитывать при проработке вопроса об их финансировании с участием международных финансовых институтов, включая ЕАБР. Такая работа предусмотрена планом мероприятий (дорожной картой) по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики государств ЕАЭС на 2018-2020 годы.

Коллегия ЕЭК приняла рекомендацию по функционированию единого рынка услуг в сфере строительства. Государствам ЕАЭС рекомендуется учитывать особенности наименования разрешений на осуществление услуг в сфере строительства, выдаваемых в разных странах Союза.

Коллегия ЕЭК также рекомендовала странам вести системную работу по гармонизации квалификационных требований к заявителю, владельцу разрешения и поставляемой услуге в сфере строительства.

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