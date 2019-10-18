В Шымкенте адвокат подозревается в посредничестве в получении взятки следователем за прекращение дела по факту изнасилования

Шымкент. 17 октября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении адвоката Коллегии адвокатов города Шымкент по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.

"Он подозревается в посредничестве в получении взятки в общей сумме 360 000 тенге следователем управления полиции Абайского района ДП Шымкента, за прекращение уголовного дела по факту изнасилования. Как сообщалось ранее, продолжается досудебное расследование в отношении следователя управления полиции Абайского района ДП города Шымкента, подозреваемого в получении взятки за принятие указанного процессуального решения по делу", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Досудебные расследования продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их виновности, будет вынесено судом, отметили в ведомстве.

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