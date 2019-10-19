В Алматы пройдет выставка современного экспериментального искусства "Контраст"

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - 19 октября 2019 года в галерее "Алматы" в рамках фестиваля молодых художников FOYA пройдет выставка современного экспериментального искусства "Контраст", передает корреспондент Kazakhstan Today.





Выставка соединит в себе абстрактный экспрессионизм и уличное искусство.





Молодые художники Марат Ягфаров и Галымжан Балсары развивают идею, что в эпоху современных технологий, каждый может стать создателем и созерцателем искусства. Глобализация сделала многие вещи доступными, но в то же время непонятными для большинства людей, и современное искусство одна из таких вещей. Художники хотят вступить в творческий диалог со зрителем, сделать современное искусство ближе.





У гостей выставки будет возможность стать не только зрителями, но и участниками экспериментального танцевального перфоманса.





Выставка будет состоять из двух частей экспозиции.

Первая - это танцующие краски Марата Ягфарова, создание работ в движении, здесь и сейчас, посредством ярких цветов и эмоций. Провозглашает все светлое, что связанно с творческими аспектами в искусстве, вдохновляя на развитие и взгляд на будущее. Художник стремится вызвать поток осознанного вдохновения для того, чтобы творить и создавать что-то новое здесь и сейчас.





Вторая часть - графика Галымжан Балсары, в которой черный цвет выступает как отсутствие цвета и нуль форм. Еще 100 лет назад русский авангард открыл глаза миру на другое искусство, которое провозгласило полный отказ от академизма и предметного искусства, что вдохновляет молодых художников на эксперимент и сегодня.

Выставка откроется в 19.00 19 октября 2019 года в Almaty Gallery (Достык, 44).

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