Система Orphus

Жители Алматы могут внести предложения по развитию своих районов на сайте budget.open-almaty.kz

23.10.2019, 15:35 7264
Жители Алматы могут внести предложения по развитию своих районов на сайте budget.open-almaty.kz
Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - Жители Алматы могут внести предложения по развитию своих районов на сайте budget.open-almaty.kz, прием предложений в "Бюджет участия" продлен до 27 октября, передает Kazakhstan Today.
 
"По просьбам горожан прием заявок по пилотному проекту "Бюджет участия" продлен до 27 октября. Этап голосования пройдет в период с 3 по 12 ноября. Для жителей города Алматы это возможность внести или доработать уже поданные проектные предложения по развитию своих районов на сайте budget.open-almaty.kz", - сообщили в АО "Центр развития города Алматы".
 
На сегодня в рамках пилотного проекта "Бюджет участия" горожане подали 231 заявку. По количеству поданных проектных предложений лидируют Алмалинский (67), Медеуский (49) и Бостандыкский (39) районы. Со всеми проектами можно ознакомиться на сайте budget.open-almaty.kz в разделе "Количество проектных предложений".
 
28 ноября по итогам этапа сбора проектных предложений экспертные комиссии, сформированные при всех районных акиматах, оценят идеи горожан на соответствие критериям проекта, а также сформируют протоколы предварительного доступа. После доработки проектов, в период с 29 октября по 1 ноября, на сайте budget.open-almaty.kz будут опубликованы итоговые протоколы допуска.
 
Как отметили в центре, для допуска к реализации проект должен набрать более 10 голосов жителей Алматы. Один житель города вправе проголосовать за три проектных предложения.
 
Сделать выбор и проголосовать за понравившиеся проекты вне зависимости от района проживания можно будет двумя способами: онлайн, используя ЭЦП, на сайте budget.open-almaty.kz и с помощью бумажного голосования при предъявлении документа, удостоверяющего личность, во фронт-офисе Open Almaty (проспект Абая, 90, угол улицы Айманова).
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая