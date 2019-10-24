Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - Жители Алматы могут внести предложения по развитию своих районов на сайте budget.open-almaty.kz, прием предложений в "Бюджет участия" продлен до 27 октября, передает Kazakhstan Today.

"По просьбам горожан прием заявок по пилотному проекту "Бюджет участия" продлен до 27 октября. Этап голосования пройдет в период с 3 по 12 ноября. Для жителей города Алматы это возможность внести или доработать уже поданные проектные предложения по развитию своих районов на сайте budget.open-almaty.kz", - сообщили в АО "Центр развития города Алматы".

На сегодня в рамках пилотного проекта "Бюджет участия" горожане подали 231 заявку. По количеству поданных проектных предложений лидируют Алмалинский (67), Медеуский (49) и Бостандыкский (39) районы. Со всеми проектами можно ознакомиться на сайте budget.open-almaty.kz в разделе "Количество проектных предложений".

28 ноября по итогам этапа сбора проектных предложений экспертные комиссии, сформированные при всех районных акиматах, оценят идеи горожан на соответствие критериям проекта, а также сформируют протоколы предварительного доступа. После доработки проектов, в период с 29 октября по 1 ноября, на сайте budget.open-almaty.kz будут опубликованы итоговые протоколы допуска.

Как отметили в центре, для допуска к реализации проект должен набрать более 10 голосов жителей Алматы. Один житель города вправе проголосовать за три проектных предложения.

Сделать выбор и проголосовать за понравившиеся проекты вне зависимости от района проживания можно будет двумя способами: онлайн, используя ЭЦП, на сайте budget.open-almaty.kz и с помощью бумажного голосования при предъявлении документа, удостоверяющего личность, во фронт-офисе Open Almaty (проспект Абая, 90, угол улицы Айманова).

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