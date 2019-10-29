Похолодание и снег ожидаются в Казахстане в последние дни октября

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Похолодание и снег ожидаются в Казахстане 29-31 октября, передает Kazakhstan Today.

Заканчивается октябрь, а с ним и аномальное тепло. Западные тропосферные потоки, приносившие тёплый и влажный воздух с Атлантики, начинают постепенно меняться на северо-западные", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, в последние дни октября в Казахстане сначала в западных, а затем в северных областях ожидаются дождь с переходом в снег и понижение температуры до климатической нормы.

Также "Казгидромет" распространил штормовое предупреждение на ближайшие сутки в четырех областях республики.

В частности, в Акмолинской области 29 октября ожидается ветер юго-западный, ночью на большей части до 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду, днем местами до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, западный, до 15-20 с порывами до 23-28 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, до 15-20, ночью местами до 23-28 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, местами до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.

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