В Алматы продолжается обновление системы уличного освещения

"Исходя из обращений граждан, мы перераспределили бюджетные средства на уличное освещение окраин. Уже завершено строительство наружного освещения на 208 улицах, которые ранее не освещались. На следующий год поставлена амбициозная задача - осветить оставшиеся 1 176 улиц. Дополнительно выделили средства на модернизацию освещения до конца года крупнейших магистральных улиц - Суюнбая, Сейфуллина, Рыскулова, Райымбека, Майлина и Хмельницкого", - сказал Б. Сагинтаев.
Кроме того, он сообщил, что в ближайшие 3 года будет обеспечено стопроцентное водоснабжение населения питьевой водой. "Сейчас 23 микрорайона на окраинах города - без центрального водоснабжения (вода привозится водовозами). В 11 микрорайонах уже начаты строительно-монтажные работы. Оставшиеся 12 микрорайонов будут отработаны в 2020 году", - сказал аким.
Также Сагинтаев рассказал о ремонте дорог в Алматы.
В Алматы завершен ремонт дорог по 147 улицам протяженностью 139 км. На 120 улицах окраин построены уже 33 км новых дорог. Сейчас в 10 микрорайонах продолжается строительство еще 85 км дорог. В следующем году дополнительно на окраинах начнем строительство еще 120 км дорог", - сказал аким.
По его словам, начата масштабная работа по благоустройству дворов. Всего в городе их порядка 4,5 тысяч. До конца года будут обустроено 653 новых дворовых территорий и процент благоустроенных дворов достигнет порядка 53. В ближайшие 3 года планируется завершить на 100% благоустройство дворов.
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