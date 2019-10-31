В Степногорске выявлен факт хищения бюджетных средств в крупном размере при реализации государственного образовательного заказа в детском саду

Степногорск. 30 октября. Kazakhstan Today - Прокуратурой города Степногорска выявлены факты хищения в крупном размере денежных средств из государственного бюджета, передает Kazakhstan Today.

"В ходе анализа по вопросу финансирования частного дошкольного образования по программе "Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования" установлено, что руководство детского сада "ДС Дарын" предоставляло в акимат фиктивные данные и табеля о посещаемости детей для получения ежемесячных субсидий. В результате мошеннических действий руководством детского сада похищено более 3,6 млн тенге", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области.

По результатам начатого прокуратурой города досудебного расследования по факту мошенничества в крупном размере приговором суда руководители детского сада "ДС Дарын" осуждены на 3 года и 6 месяцев ограничения свободы.

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