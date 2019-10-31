Алматы. 28 октября. Kazakhstan Today - В Алматы внедряют систему цифрового мониторинга селевой опасности, передает корреспондент Kazakhstan Today.

"Мы внедряем систему цифрового мониторинга селевой опасности, которая позволяет в круглосуточном режиме отслеживать через датчики состояние моренных озер и дамб на реках. В 2020 году проектом будет охвачен 31 селеопасный объект", - рассказал аким Алматы на встрече с молодежью в КазНУ имени аль-Фараби.

Б. Сагинтаев также сообщил, что будет продолжена работа по укреплению русел рек с применением экологичных габионов отечественного производства.

Также продолжим строить защитные сооружения. Сейчас готовится проект строительства селезащитных плотин в ущельях Аксай и Аюсай", - сказал он.

Кроме того, для усиления борьбы с сейсмоопасностью в следующем году откроется специальный симуляционный учебно-методический центр обучения населения и подготовки спасателей при землетрясениях.

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