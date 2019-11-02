В Алматы осудили трех парней за похищение невесты

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Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - В районном суде №2 Жетысуского района города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении троих молодых парней, похитивших человека (статья 125, часть 2, пункты 1, 5) Уголовного кодекса Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"Судом установлено, что в августе этого года трое молодых людей С. В. и Ю. подъехали ночью к дому несовершеннолетней Б., которая прогуливалась с племянницей. Спустя некоторое время С., подойдя со спины к Б., закрыл последней рот, а затем при помощи друзей затащил в автомашину. По пути в город девушке все же удалось вырваться из плена и выбежать на оживленную дорогу. В суде С. признался, что наблюдал за девушкой с прошлого года, когда впервые увидел в ее кафе. После той встречи С. отыскал девушку в социальной сети, откуда часто писал ей сообщения. Однако отклика не получил. В суде С. признался, что решил украсть девушку, чтобы жениться на ней", - сообщили в городском суде.

Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Несовершеннолетняя потерпевшая простила парней и просила суд не лишать их свободы.

Приговором суда подсудимые осуждены каждый к семи годам ограничения свободы, с установлением пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.

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