В полиции Алматы рассказали о переходе на сервисную модель "Фронт офисы"

Алматы. 3 ноября. Kazakhstan Today - В целях повышения уровня доверия граждан к полиции осуществляется переход на сервисную модель. Акиматом города Алматы в департаменте и во всех районных управлениях полиции ведется строительство "фронт-офисов", которые будут сданы в эксплуатацию до конца декабря этого года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, один из первых "фронт-офисов" сдан в эксплуатацию в управлении полиции Турксибского района.

Работа фронт-офисов значительно сокращает время рассмотрения обращений, создает доступность, открытость и оперативность в решении вопросов граждан.

"В связи с имевшимися ранее нареканиями от граждан по работе операторов 102, приняты меры по улучшению качества работы этой службы. Дополнительно ввели 4 рабочих места операторов, удвоено их число, увеличена заработная плата, введен 2-сменный график работы. Разработана специальная программа, позволяющая отслеживать количество звонков, время их обработки, с выводом на проекционную панель ЦОУ Департамента, что позволило обеспечить жесткий контроль за работой операторов спецлиний "102", - рассказали в полиции.

За 9 месяцев 2019 года в ЦОУ ДП было принято 569 тысяч 848 телефонных звонков. 277 тысяч 947 из них - сообщения о совершенных преступлениях, 172 тысячи 63 - информация об административных правонарушениях.

Кроме того, в августе прошлого года открыт Центр миграционных услуг для обслуживания трудовых мигрантов. В данном Центре организована работа всех государственных и других органов, задействованных при процедуре выдачи трудовых разрешений. Дополнительно ведется регистрация всех иностранных граждан.

С начала года зарегистрировано 189 тысяч 509 иностранцев, трудовым эмигрантам всего выдано и продлено 47 тысяч 391 разрешение на трудоустройство у физических лиц.

Также приняты меры по комплектованию вновь созданных подразделений туристской полиции.

Введено 20 единиц сотрудников турполиции, которые несут службу в шести местах города, наиболее посещаемые туристами. Сотрудники туристской полиции оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями, "жилет-накидками" и 5 электромобилями. Все сотрудники турполиции в совершенстве владеют иностранными языками, отметили в департаменте полиции города Алматы.

Для более эффективного профилактического воздействия на правонарушения и преступления усилена работа по пешему патрулированию. В местах массового скопления граждан устанавливаются переносные посты полиции модульного типа. Всего будет установлено 32 поста на наиболее криминогенных участках города", - сообщили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства