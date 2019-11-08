В Караганде проходит республиканский конкурс имени Мади Бапиулы среди традиционных исполнителей

Караганда. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде начался IV Республиканский конкурс традиционных исполнителей имени Мади Бапиулы, передает Kazakhstan Today.

Церемония открытия конкурса состоялась в зале кинотеатра "Сарыжайлау", сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Мы должны пропагандировать творчество Мади Бапиулы. И в этом нам поможете вы, молодые исполнители. Вы будете передавать его песни следующему поколению, продолжать его традицию исполнения", - обратился к участникам конкурса председатель жюри, лауреат Государственной премии РК Кайрат Байбосынов.

По информации пресс-службы, в этом году на конкурс поступило 40 заявок. 34 участника прошли отборочный тур. Они на протяжении двух дней будут состязаться за звание лучшего исполнителя традиционных песен.

Отмечается также, что конкурсанты приехали из Нур-Султана, Костаная, Кокшетау, Петропавловска, Алматы, Семея и Карагандинской области. Возраст участников - от 17 до 40 лет. В ходе прохождения двух туров им предстоит исполнить по три песни, одна из которых должна быть произведением Мади Бапиулы.

"В этом конкурсе я участвую в третий раз. Думаю, что подготовился хорошо. Я знаю несколько песен Мади Бапиулы. Буду исполнять "Шіркін-ай" и "Ушкара", - рассказал участник из Алматы Нурсултан Елемесов.

"Я родилась в Карагандинской области, но в этом конкурсе представляю Алматы. Участвую в нём впервые. Подготовила народные песни "Жиырма бес" и "Аупілдек", песню Асета "Кысмет", песню Акана-серэ "Макпал", а также две песни Мади - "Шіркін-ай" и "Каракесек", - рассказала в свою очередь участница конкурса, студентка 3-го курса Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Диана Алтайкызы.

По словам организаторов, школа традиционного народного пения, неувядаемую славу которой создали Амре Кашаубаев, Кали Байжанов, Габбас Айтпаев, Манарбек Ержанов, имеет двухвековую историю. Казахский акын, певец и композитор Мади Бапиулы с детства прославился своим пением и игрой на домбре. Встречаясь с известными певцами-импровизаторами Аканом-сере, Биржан-салом, Мади демонстрировал своё искусство, учился у них.

Творческое наследие Мади Бапиулы полностью не собрано. Его песни были использованы Е. Г. Брусиловским в первых казахских национальных операх: "Каракесек", "Шіркін-ай", "Мади", "Кыз Жібек".

В пресс-службе также проинформировали, что 7-8 ноября конкурс будет проходить на сцене Концертного зала "Шалкыма".

Там же 8 ноября, в 18.30, состоится награждение победителей и гала-концерт.

Вход для зрителей свободный.

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