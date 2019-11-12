Акмолинцы активно готовятся к Году волонтеров

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Кокшетау. 11 ноября. Kazakhstan Today - 2020 год объявлен президентом Касым-Жомартом Токаевым годом волонтёров в Казахстане. В настоящее время в стране действуют около 200 волонтерских организаций, насчитывающих около 50 тыс. человек. В Акмолинской области эта цифра составляет 150 человек, сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики, передает Kazakhstan Today.

Наиболее востребованным и активным направлением в волонтерстве сегодня считается этно- и социальное волонтерство. В Акмолинской области главные проекты направлены на решение социальных, спортивных, культурных и других проблем в обществе, отметила председатель ОФ "Жана Толкын" Жайнагуль Каппасова.

Акмолинские волонтеры активно участвовали в международной выставке "ЭКСПО-2017", Универсиаде, Саммите ОБСЕ и многих других знаковых мероприятиях. Активной волонтерской деятельностью в области занимаются такие организации, как общественный фонд "Акмола Жана Толкын", детско-юношеская организация "Жас Улан", молодежное крыло "Жас Отан", волонтерский центр "Феникс" и другие.

Организации активно оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны. Благотворительная помощь также коснулась и детей, больных раком, добавила Каппасова.

По словам руководителя отдела по делам молодежи управления внутренней политики области Алмата Нукенова, в 2019 году УВП был реализован лот "Проведение мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского и волонтерского движения". В его рамках проведен ряд мероприятий, направленных на развитие волонтерства.

В этом году было разыграно 17 грантов, в результате Акмолинская область выиграла 1 грант на сумму миллион тенге на реализации собственных идей и проектов. Также студенты имеют возможность пройти оплачиваемую социальную практику, пояснил Нукенов.

Объявление 2020 года Годом волонтеров даст свежий виток в развитии волонтерского движения в стране, определит новые системные подходы, которая даст толчок в развитии волонтерского движения и инициативе. Сегодня каждый гражданин может стать волонтером, добровольцем, который готов совершить общее благое дело, которого интересует чужая жизнь и волнует чужая проблема. Поэтому развитие нравственных качеств, работа над собой - одна из главных задач волонтера", - сказала координатор волонтерского корпуса Татьяна Кретова.

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