Снег и метель ожидаются в воскресенье в ряде областей РК

Алматы. 24 ноября. Kazakhstan Today - В воскресенье большая часть республики будет находиться под влиянием фронтальных разделов, из-за чего ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

Лишь на западе под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает "Казгидромет".

В Алматинской области местами ожидается туман, на дорогах гололедица, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22, порывы 25 метров в секунду. В Туркестанской области ожидается туман, гололед, метель, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами ожидается метель, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, в Жамбылской области местами низовая метель. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, метель. В Карагандинской области днем местами гололед, низовая метель. В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

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