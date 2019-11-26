Кокшетау. 25 ноября. Kazakhstan Today - Акмолинские студенты запустили антикоррупционный челлендж и передали эстафету в другие регионы, передает Kazakhstan Today.

Председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область посетил детский сад "Zerek" в городе Кокшетау. Этот детсад на 280 мест с государственным языком обучения начал функционировать в сентябре текущего года. Он оснащен информационно-коммуникативными технологиями, что отличает его от других учреждений дошкольного обучения города, сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

В рамках визита председателя Агентства ознакомили с программой обучения детского сада, представили кабинеты робототехники, хореографический зал, игровую систему "Виртуальный скалодром", интерактивную песочницу, сенсорные дисплеи Alio.

Члены клуба "Саналы урпак" организовали постановку студенческого кукольного театра "Добропорядочность глазами детей", направленную на формирование честности и семейных ценностей. Также были показаны тематические народные сказки и выступления детей о добре и дружбе.

Следующим объектом посещения стал Дворец культуры "Кокшетау", где прошла молодежная музыкально - хореографическая акция "AQMOLA - Adaldyq Alany". Мероприятие началось с открытия магазина без продавца, уже ставшего популярным и востребованным в регионе. Затем творческий коллектив Дворца культуры исполнил музыкально-хореографический пролог, призывающий к формированию духовно-нравственных ценностей.

Отличительной особенностью акции стало выступление многократного рекордсмена мира и Республики Казахстан по силовым номерам, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Сергея Цырульникова, который наглядно продемонстрировал силу упорного труда в противостоянии коррупции: силач предложил согнуть вручную железный прут из гвоздей присутствующим в зале парням. После того, как мужчины не смогли выполнить задание, Цирульников со словами "только одержавший победу над собой и противостоящий алчности человек способен это сделать" согнул прут, и, обращаясь к председателю и акиму области, вручил им гвозди в знак поддержки в противодействии коррупции", - отметили в ведомстве.

Затем Цирульников совместно с молодежью области в прямом эфире запустил челлендж "Ал біз казакстандыктардын сенімі ушін" с последующей передачей в другие регионы.

Между тем Шпекбаев предложил провести подобную акцию и в других регионах республики.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства