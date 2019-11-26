Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы разъяснят преимущества внедрения портала социальных услуг, передает Kazakhstan Today.

26 ноября в Алматы пройдет круглый стол на тему "Внедрение портала социальных услуг". Портал социальных услуг является частью единой информационной системы социально-трудовой сферы и представляет собой автоматизированную систему, предоставляющую лицам с инвалидностью возможность самостоятельного приобретения средств и услуг реабилитации непосредственно у поставщиков, сообщили в аппарате акима Медеуского района Алматы.

Со стороны государства предусматривается механизм возмещения стоимости технических средств и услуг реабилитации. Порталом дополнительно предусматривается возможность доплаты при выборе потребителем более дорогих товаров и услуг.

Таким образом, с 1 января 2020 года люди с ограниченными возможностями начнут получать в среднем 24 из 55 видов технических средств реабилитации и социальных услуг в государственных учреждениях и специальных.

Также весной 2020 года порталом будет предусмотрена возможность получения услуг санаторно-курортного лечения, индивидуального помощника и специалиста жестового.

Внедрение портала позволит улучшить качество предоставляемых средств реабилитации и услуг, сократить сроки и адресность их получения, определить реальную потребность в средствах и услугах. Больше внимания и заботы об инвалидах - это наша приверженность к себе и обществу. Важно, чтобы государственные органы работали с общественными объединениями инвалидов", - отметили в аппарате.

По данным ведомства, в настоящее время в Медеуском районе насчитывается 3498 инвалидов, в том числе 16 лет - 608, 1-й группы - 370, 2-й группы - 1450, 3-й группы - 1070.

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