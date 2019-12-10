Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Осадки, туман и гололёд пообещали казахстанцам синоптики в ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.

Определявший погоду в выходные дни антициклон будет разрушаться и уходить на Алтай. На смену ему на южные области Казахстана начинает смещаться циклон с юга Каспийского моря, а на северную половину - с северных районов Европейской части России, которые и будут вызывать осадки, туман, гололёд, в северных областях сильный западный ветер и метель", - говорится в прогнозе "Казгидромета" на 10-12 декабря 2019 года.

Также отмечается, что дневная температура воздуха ожидается близкой к 0 градусов, на юге плюс 5-12 градусов, что выше средней климатической температуры. Лишь на востоке республики под влиянием антициклона сохранится погода без осадков.

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