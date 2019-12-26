В трех регионах Казахстана закрыты дороги

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - В трех регионах Казахстана в связи с ухудшением погодных условий закрыты дороги, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по ЧС, в Акмолинской области 25 декабря, с 09.30, в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (16-й - 200-й километры, город Нур-Султан - граница Павлодарской области).

В Восточно-Казахстанской области 25 декабря, с 12.50, в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ (105-й - 123-й километры, от города Шемонаиха до границы РФ).

В Павлодарской области 25 декабря, с 09.30, в связи с метелью и плохой видимостью закрыто движение на участке автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (200-й - 242-й километры, граница Акмолинской область - поселок Шидерты)", - сообщили в КЧС.

Также, 25 декабря, с 11.00, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Кызылорда - Павлодар (1206-й - 1135-й километры, поселок Щидерты - граница Карагандинской области).

24 декабря, с 11.00, в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участках автодорог Майкаин - Экибастуз (0-й - 29-й километры), Экибастуз-ГРЭС-2 (0-й - 26,9-й километры) для всех видов автотранспорта.

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