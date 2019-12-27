Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - Закрытыми остаются некоторые автодороги в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 08.30 остаются закрыты следующие участки дорог: в Акмолинской области - участок автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (16-й - 200-й километры, Нур-Султан - граница Павлодарской области), который был закрыт для всех видов автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий (низовая метель, плохая видимость); в Восточно-Казахстанской области - участок автодороги Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ (105-й - 123-й километры, город Шемонаиха - граница РФ), движение на котором было закрыто для всех видом автотранспорта в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, плохая видимость); в Павлодарской области - участок автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (200-й - 242-й километры, граница Акмолинской области - поселок Шидерты), который был закрыт для движения в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость), сообщили в Комитете по ЧС.

Кроме этого, в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) для всех видов транспорта остается закрытым движение на участке автодороги Кызылорда - Павлодар (1206-й - 1135-й километры, поселок Щидерты - граница Карагандинской области).

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