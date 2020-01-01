Российские специалисты обнаружили в казахстанской продукции опасные бактерии

Алматы. 31 декабря. Kazakhstan Today - Специалисты управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Челябинской области выявили в продукции казахстанского ТОО "Айсберг ПВ" опасные бактерии - листерии, передает Kazakhstan Today.

По данным "Россельхознадзора", возбудитель заболевания обнаружен в мясных полуфабрикатах, производимых казахстанским предприятием. О данном факте управление Россельхознадзора по Челябинской области уже уведомило лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, сообщает ИА "ТоболИнфо"

"Сейчас вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой казахстанским предприятием ТОО "Айсберг ПВ", - проинформировали в пресс-службе челябинского Россельхознадзора.

Следует отметить, что листерия является возбудителем инфекционного заболевания под названием листериоз. Характеризуется оно поражением лимфоидной ткани и нервной системы, развитием специфических образований в человеческих органах, в основном в печени. Основные симптомы заболевания: лихорадка, снижение аппетита, головная боль, ангина, общая слабость, увеличение лимфатических узлов и другое.

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