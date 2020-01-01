Более восьмидесяти семей получили ключи от новых квартир в Кокшетау

Кокшетау. 31 декабря. Kazakhstan Today - В Кокшетау 85 семей получили ключи от новых квартир в рамках программы "Нурлы жер", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в Кокшетау в преддверии нового года 85 семей получили ключи от новых квартир в микрорайоне "Сарыарка".

Новоселов поздравил аким области Ермек Маржикпаев. Он подчеркнул, что в сфере жилищного строительства в Акмолинской области проведена огромная работа и достигнуты высокие показатели.

С начала этого года счастливыми обладателями нового жилья в рамках программы "Нурлы жер" в областном центре уже стали порядка 200 семей. И сегодня еще 85 семей станут новоселами", - сказал Ермек Маржикпаев.

Обладателями квартир стали вкладчики Жилстройсбербанка. Квартиры жители города получили благодаря программе "Нурлы жер".

В этот же день подарок к новому году получила общественная организация Бурабайского района "Мейірім" - ключи от инватакси. Данная неправительственная организация нацелена на помощь людям с особыми потребностями", - рассказали в ведомстве.

Также руководитель региона вручил ключи от новых автомашин марки УАЗ начальникам Бурабайского, Зерендинского, Целиноградского, Аршалынского, Ерейментауского отделов полиции.

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