В понедельник на большей части Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - В понедельник 13 января на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем местами ожидаются осадки, лишь на крайнем севере погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, гололед, метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областях местами сохраняются туман, гололед, в Жамбылской области местами - низовая метель.

В Карагандинской, Актюбинской, ночью и утром Северо-Казахстанской областях местами сохраняются туман, в Северо-Казахстанской области днем усиление ветра до 15-23 метра в секунду.

В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метра в секунду.

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