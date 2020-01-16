Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие трое суток - 16-18 января 2020 года, передает Kazakhstan Today.

"В предстоящие трое суток резких изменений в погоде Казахстана не ожидается. По-прежнему циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, смещающиеся с Атлантики, будут приносить теплые и влажные воздушные массы на территорию республики. Поэтому в большинстве областей временами пройдет снег, на севере с метелью и сильным порывистым ветром, в южных областях ожидаются туман и гололёд", - сообщает РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, температура воздуха в северной половине республики сохранится выше нормы на 3-8 градусов по Цельсию, в южной - около нормы.

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