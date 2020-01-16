В Казахстане в соцсетях размещают объявления о продаже оружия

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - В Казахстане полиция выявила в социальных сетях факты интернет-мошенничества в части продажи травматического оружия, передает Kazakhstan Today.

"В процессе мониторинга социальных сетей полицейскими выявляются факты интернет-мошенничества в части продажи травматического оружия, посредством мессенджеров "Телеграмм", "ВК" и "WhatsApp". Мошенники пользуются тем, что обманутые ими люди не будут обращаться в правоохранительные органы, так как действия по покупке травматического оружия являются незаконными", - сообщили в Департаменте полиции Нур-Султана.

Департамент полиции Нур-Султана информируем о том, что продажа травматического оружия на территории Республики Казахстан физическим лицам запрещена.

За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия предусмотрена уголовная ответственность по части 2 статьи 287 УК Республики Казахстан", - уточнили в ведомстве.

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