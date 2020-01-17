В Алматы прошла акция "Панфилов с нами"

Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - В Алматы прошла международная акция "Панфилов с нами", передает Kazakhstan Today.

Международная акция стартовала 14 января 2020 года, в День рождения легендарного героя, в городе Петровске Саратовской области - на родине известного военачальника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. В Алматы акция прошла в Музее боевой и трудовой славы средней школы №32, сообщили в представительстве Россотрудничества в Казахстане.

Ребята прослушали отрывки из биографии полководца и романа Александра Бека "Волоколамское шоссе", после чего ответили на вопросы о боевом пути Панфиловской дивизии, ходе Великой Отечественной войны и битвы за Москву. Они принесли в школу свои рисунки и презентации, посвящённые подвигу героев-панфиловцев у разъезда Дубосеково", - рассказали в представительстве.

В акции приняли участие консул Генконсульства РФ в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева и внучка генерала Панфилова, директор Музея вооружённых сил Республики Казахстан Алуа Байкадамова. Они стали ведущими и наставниками акции.

Наставники рассказали участникам о том, как жители Саратовской области чтут память о легендарном земляке. В школе города Петровска, где когда-то учился Панфилов, организован музей его памяти. Эта кропотливая работа, как и акция "Панфилов с нами", является ярким примером того, как молодёжь включается в сохранение исторической памяти о священном подвиге поколения своих прадедов", - отметили в Россотрудничестве.

Инициатором акции "Панфилов с нами" стали Кафедра филологического образования ГАУ ДПО "СОИРО", региональное отделение Ассоциации учителей литературы и русского языка Саратовской области, администрация Петровского муниципального района и муниципальное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система Петровского муниципального района".

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