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В субботу на большей части Казахстана ожидается снег

25.01.2020, 08:35 7534
Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - В субботу, 25 января, на большей части республики ожидается снег, передает Kazakhstan Today.
 

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, где сохраняется неустойчивый характер погоды, по республике пройдут осадки, преимущественно в виде снега, на юге местами сильные осадки. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области - 30 метров в секунду и более, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. 
 
В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области местами туман, метель, днем ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области местами туман, метель, днем местами гололед, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метров в секунду. 
 
В Алматинской области местами туман, гололед, ветер 16-21 метр в секунду, в районе Жаланашколя порывы 24-29 метров в секунду. 
 
В Акмолинской, Карагандинской областях местами туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Атырауской области местами туман, гололед, метель, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Актюбинской области местами гололед, днем низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской области местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области местами туман, гололед.
 

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