В субботу на большей части Казахстана ожидается снег

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - В субботу, 25 января, на большей части республики ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, где сохраняется неустойчивый характер погоды, по республике пройдут осадки, преимущественно в виде снега, на юге местами сильные осадки. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области - 30 метров в секунду и более, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами туман, метель, днем ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами туман, метель, днем местами гололед, ветер 15-20 метров в секунду, порывы 23 метров в секунду.

В Алматинской области местами туман, гололед, ветер 16-21 метр в секунду, в районе Жаланашколя порывы 24-29 метров в секунду.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами туман, гололед, метель, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами туман, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами гололед, днем низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами туман, гололед.

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