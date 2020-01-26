В Кокшетау открылся Литературный центр Абая

Кокшетау. 25 января. Kazakhstan Today - В Казахской модельной городской библиотеке Кокшетау состоялось открытие Литературного центра Абая "Улы акыннын улагаты", посвященное 175-летию великого просветителя, мастера слова, передает Kazakhstan Today.

В управлении внутренней политики Акмолинской области сообщили, что на торжественном открытии центра присутствовали ученые-абаеведы, общественные деятели и читатели библиотеки.

Как отметила руководитель городского отдела культуры и развития языков Айгуль Сабитова, литературный центр Абая будет заниматься широкой популяризацией духовного наследия основоположника, классика казахской литературы.

Литературный центр представляет собой постоянно действующую в открытом доступе выставку произведений: материалы о жизни и творчестве, труды поэта и переводы его произведений на разных языках народов мира, исследования известных абаеведов, филологов и писателей", - добавила А.Сабитова.

Открыл встречу молодой акын Мухамед Конкаев строками стихотворения Абая "Мен бір жумбак адаммын".

Гостей мероприятия ознакомили с книжной экспозицией, состоящей из трех разделов. В первом разделе "Абайдын дуниетанымы" собрана литература о детстве Абая, его жизни. Второй раздел экспозиции "Журегімнін тубіне терен бойла" включает все произведения Абая. В третьем разделе "Абай мурасы мангілік" собраны произведения об Абае многих известных абаеведов, очерки, статьи, исследования.

В завершении мероприятия молодые поэты прочитали отрывки из поэтических произведений Абая.

Отметим, что в течение года отделом культуры и развития языков города Кокшетау запланировано множество мероприятий - Абаевские чтения, поэтический конкурс "Мушайра", праздник улицы Абая и другое.

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